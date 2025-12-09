Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Законопроект о внутренних войсках принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    • 09 декабря, 2025
    • 12:37
    Милли Меджлис принял в последнем чтении законопроект "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, проект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Законопроект определяет деятельность, права и обязанности внутренних войск в области защиты конституционного строя, суверенитета, а также общественного порядка и общественной безопасности Азербайджана, а также правовые основы управления внутренними войсками.

    В новом проекте отражены основные принципы, направления деятельности внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, финансовое и материально-техническое обеспечение, условия применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой техники и специального снаряжения, а также меры контроля за ними и т. д.

    Документ состоит из шести глав и тридцати статей.

    В ходе обсуждения было отмечено, что в настоящее время правовой статус внутренних войск Азербайджана регулируется законом "О статусе внутренних войск", принятым 8 февраля 1994 года.

    Отмечено, что принятие предлагаемого нового законопроекта необходимо в целях укрепления обороноспособности страны и обеспечения внутренней стабильности, и подготовлен на основе требований Конституционного закона "О нормативных правовых актах" в соответствии с нормотворческой техникой.

    После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

