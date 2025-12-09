İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:06
    Daxili qoşunlar haqqında qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis yeni hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsini son oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, layihə parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

    Qanun layihəsi Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun, suverenliyinin, habelə ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorunması sahəsində daxili qoşunların fəaliyyətini, hüquq və vəzifələrini, həmçinin daxili qoşunların idarə olunmasının hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

    Yeni layihədə daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsipləri, istiqamətləri, onların tərkibi, vəzifə, səlahiyyət və hüquqları, maliyyə və maddi-texniki təminatı, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin, odlu silahın, döyüş texnikasının və xüsusi texnikanın tətbiqi şərtləri, o cümlədən bütün bunlara nəzarət tədbirləri və s. öz əksini tapıb.

    Sənəd altı fəsil, otuz maddədən ibarətdir.

    Müzakirədə qeyd edilib ki, hazırda Azərbaycanın daxili qoşunlarının hüquqi statusu 1994-cü il 8 fevral tarixində qəbul edilmiş "Daxili qoşunların statusu haqqında" qanunu ilə tənzimlənir.

    Bildirilib ki, təklif olunan yeni qanun layihəsinin qəbulu ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və daxili sabitliyin təmin edilməsi baxımından zəruridir və "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Konstitusiya qanununun tələblərinə əsasən, normayaratma texnikasına uyğun hazırlanıb.

    Yeni qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

