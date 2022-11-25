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Законопроект о бюджете ГФСЗ на 2023 год принят во втором чтении

Законопроект о бюджете ГФСЗ на 2023 год принят во втором чтении На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".
Милли Меджлис
25 ноября 2022 г. 13:54
Законопроект о бюджете ГФСЗ на 2023 год принят во втором чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".

Как сообщает Report, в проекте доходы и расходы ГФСЗ на 2023 год предусмотрены в размере 6,3 млрд манатов.

В следующем году размер среднемесячной пенсии составит 423 маната, пенсии по старости - 455 манатов, пенсии по инвалидности - 369 манатов, пенсии по случаю потери кормильца - 374 маната.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

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Версия на английском языке Bill on SSPF budget for 2023 adopted in second reading
Версия на азербайджанском языке DSMF-nin gələn il üçün büdcəsinə dair qanun layihəsi II oxunuşda qəbul edilib

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