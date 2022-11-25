Законопроект о бюджете ГФСЗ на 2023 год принят во втором чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".
Как сообщает Report, в проекте доходы и расходы ГФСЗ на 2023 год предусмотрены в размере 6,3 млрд манатов.
В следующем году размер среднемесячной пенсии составит 423 маната, пенсии по старости - 455 манатов, пенсии по инвалидности - 369 манатов, пенсии по случаю потери кормильца - 374 маната.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.