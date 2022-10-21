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Захид Орудж: Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана

Захид Орудж: Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана.
Милли Меджлис
21 октября 2022 г. 12:56
Захид Орудж: Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана

Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Захид Орудж.

По его словам, на нынешнем этапе дипломатического и политического давления на Азербайджан прибытие Эрдогана непосредственно в Зангилан, Джебраил, встреча с президентом Ильхамом Алиевым на освобожденных землях нанесли удар по атакам на нашу страну.

Депутат отметил, что нынешний гражданский контингент Запада прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана. Государство, которое за последние 30 лет ни разу не проводило военных учений в этих регионах, охраняло территориальную целостность Армении, должно было знать, что однажды увидит перед собой эмиссаров НАТО. Армянская пресса пишет, что в ходе военных учений иранская армия имитировала захват Баку. Однако иранская армия пытается захватить Иреван, чтобы избежать угрозы открытия не "Зангезурского коридора", а "Аразского коридора". У нас с Ираном установлены межгосударственные границы, но если кто-то захочет новую границу с Ираном, как и с Арменией, он повернет историю вспять".

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Версия на английском языке Zahid Oruj: Western contingent arrived in region due to Iran's erroneous policy
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Qərb kontingenti İranın yanlış siyasətinə görə regiona gəldi"

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