    Захид Орудж: Около 340 тысяч судебных решений по банковским долгам не исполнены

    Милли Меджлис
    • 17 сентября, 2025
    • 11:05
    Захид Орудж: Около 340 тысяч судебных решений по банковским долгам не исполнены

    В Азербайджане сегодня около 340 тысяч неисполненных судебных решений связаны непосредственно с банковскими задолженностями граждан. 

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж.

    "Пока банковская система действует на таких условиях и с такими процентными ставками, выдавая потребительские кредиты без обеспечения и залога, решить проблемы невозможно. На сегодняшний день около 340 тысяч неисполненных судебных решений связаны именно с этой сферой. Банки были осведомлены о положении заемщиков и должны были понимать, что такие кредиты не будут возвращены", - сказал он. 

