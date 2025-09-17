Захид Орудж: Около 340 тысяч судебных решений по банковским долгам не исполнены
Милли Меджлис
- 17 сентября, 2025
- 11:05
В Азербайджане сегодня около 340 тысяч неисполненных судебных решений связаны непосредственно с банковскими задолженностями граждан.
Как сообщает Report, с таким заявлением выступил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж.
"Пока банковская система действует на таких условиях и с такими процентными ставками, выдавая потребительские кредиты без обеспечения и залога, решить проблемы невозможно. На сегодняшний день около 340 тысяч неисполненных судебных решений связаны именно с этой сферой. Банки были осведомлены о положении заемщиков и должны были понимать, что такие кредиты не будут возвращены", - сказал он.
