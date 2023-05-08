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Захид Орудж: Члены Комиссии по помилованию объективно рассмотрели дело каждого осужденного

Захид Орудж: Члены Комиссии по помилованию объективно рассмотрели дело каждого осужденного В ходе 4-5-часовых заседаний под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева члены Комиссии по вопросам помилования объективно и справедливо рассмотрели дело каждого осужденного.
Милли Меджлис
8 мая 2023 г. 12:27
Захид Орудж: Члены Комиссии по помилованию объективно рассмотрели дело каждого осужденного

В ходе 4-5-часовых заседаний под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева члены Комиссии по вопросам помилования объективно и справедливо рассмотрели дело каждого осужденного.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж.

По словам председателя комитета, по делам 95% осужденных было направлено обращение министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову: "К абсолютному большинству обратившихся был проявлен гуманизм. Только в вопросе торговли людьми министр проявил очень принципиальную и жесткую позицию".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Əfv Komissiyasının iclaslarında komissiya üzvləri hər bir məhkumun işinə yüksək obyektivliklə baxıb”

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