Захид Орудж: Члены Комиссии по помилованию объективно рассмотрели дело каждого осужденного

В ходе 4-5-часовых заседаний под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева члены Комиссии по вопросам помилования объективно и справедливо рассмотрели дело каждого осужденного.

В ходе 4-5-часовых заседаний под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева члены Комиссии по вопросам помилования объективно и справедливо рассмотрели дело каждого осужденного.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж.

По словам председателя комитета, по делам 95% осужденных было направлено обращение министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову: "К абсолютному большинству обратившихся был проявлен гуманизм. Только в вопросе торговли людьми министр проявил очень принципиальную и жесткую позицию".