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За распространение информации о передвижении личного состава и техники устанавливается уголовная ответственность

За распространение информации о передвижении личного состава и техники устанавливается уголовная ответственность За распространение информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники устанавливается уголовная ответственность.
Милли Меджлис
19 декабря 2023 г. 15:12
За распространение информации о передвижении личного состава и техники устанавливается уголовная ответственность

За распространение информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники устанавливается уголовная ответственность.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс АР.

Согласно поправкам, распространение информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники в военное время или в боевых условиях и при отсутствии признаков деяний, предусмотренных статьями 274, 276 или 284 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет.

В случае, если те же деяния повлекут тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Действие статьи 284-2 настоящего Кодекса не распространяется на случаи распространения информации государственными органами (учреждениями).

За распространение военнослужащими и уволенными в запас со срочной действительной военной службы в средствах массовой информации, в информационных ресурсах информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники предусмотрен административный арест на срок от 10 дней до 1 месяца.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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