За 13 лет Азербайджанская ССР под руководством Гейдара Алиева достигла успехов во всех сферах - МНЕНИЕ

"1969-й год занимает особое место в истории Азербайджана. В ту пору к руководству Азербайджана пришел молодой, еще малоизвестный Гейдар Алиев. Те, кто был знаком с ним, были уверены, что он многое сделает для Азербайджана. Действительно, под руководством Гейдара Алиева азербайджанское общество стало свидетелем больших перемен. За 13 лет Азербайджанская ССР под руководством Гейдара Алиева достигла успехов во всем сферам".

Об этом заявил Report завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата партии "Ени Азербайджан", заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что до 1969 года в Азербайджане были довольно низкие показатели в сфере экономике, сельского хозяйства и секторе услуг: “В обществе царило затишье, сформировалось недоверие. Армения захватывала исконные азербайджанские земли, а власти страны не предпринимали никаких мер. Ничего не делалось во имя популяризации богатой азербайджанской культуры, искусства. Однако благодаря дальновидности Гейдара Алиева и его умелому управлению страной были достигнуты успехи во всех сферах. При нем Азербайджан занял лидирующие позиции среди стран с наивысшими показателями. Наша страна в свое время несколько раз получала переходящее "Красное знамя". За этот период было построено 250 новых предприятий, открыты 6 новых университетов, построены школы, больницы, в жилищном фонде произошел двукратный рост. В стране возникли новые, нетрадиционные для местной экономики сферы.

Культура и искусство Азербайджана прославились во всесоюзном масштабе. Благодаря заботе и вниманию Гейдара Алиева 6 писателей и поэтов были удостоены звания Героя Соцтруда – наивысшей всесоюзной награды. Муслим Магомаев, Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова и другие снискали всемирную славу".

Депутат Айдын Мирзазаде

"Под руководством Гейдара Алиева азербайджанское общество стало свидетелем больших перемен".

Завотделом подчеркнул, что под руководством Гейдара Алиева было начато повторное изучение истории Азербайджана. "Была оказана огромная поддержка интеллигенции, изучавшей и пропагандировавшей отечественную историю. Интеллигенция была достаточно весомым фактором в обществе. Гейдар Алиев часто встречался с представителями интеллигенции и, что самое главное, среди граждан формировалось национальное мышление, общество проникалось духом азербайджанства. 13 лет под руководством Гейдара Алиева в период СССР в дальнейшем сыграло значительную роль для выхода Азербайджана, как независимого государства, на мировую арену".

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Таир Керимли отметил Report особые заслуги Гейдара Алиева в истории Азербайджана: "Гейдар Алиев - азербайджанец, достигший наивысших должностей за последние 200 лет в составе России. Такой человек, как Мирджафар Багиров, был лишь кандидатом в члены Политбюро, а Гейдар Алиев был избран в Политбюро. Это было большим достижением для мусульманина и, разумеется, показателем доверия. Политические деятели отмечают, что Гейдар Алиев был достоин руководить СССР, но ему не позволили, поскольку он был тюрком, мусульманином. По этому поводу достаточно много публикаций. Я прекрасно помню, как в 70-х годах под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане разбивались виноградные и хлопковые плантации, возводились дома, больницы и школы. При нем создавались условия для поступления в вузы детей из неимущих семей, тысячи молодых людей отправлялись на учебу за рубеж. Гейдар Алиев открыл в Баку завод по производству кондиционеров. В страну поступили значительные средства. Пострадавшим от землетрясения в Исмаиллы была оказана помощь на уровне руководства страны. Этого нельзя забывать".

Депутат Таир Керимли

"Величайшим достижением Гейдара Алиева был "Контракт века", подписанный в 1994 году".

По словам Таира Керимли, величайшим достижением Гейдара Алиева был “Контракт века”, подписанный в 1994 году. Благодаря этому контракту в страну начали поступать финансовые средства на миллиарды долларов. В основе нынешнего развития Азербайджана лежит политика, заложенная Гейдаром Алиевым. Я имел счастье быть лично знакомым с ним, мы были депутатами, проводили беседы. Гейдар Алиев действительно был великим государственным деятелем. Повсюду видны плоды его деятельности”.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов отметил Report, что Гейдар Алиев был выдающимся деятелем, мудрым политиком мирового масштаба. "Наш долг - беречь и развивать детище великого Гейдара Алиева – суверенный Азербайджан, независимость которого нерушима. Исполняется 50 лет со дня прихода Гейдара Алиева к власти в Азербайджане. До прихода к власти в 1969 году Гейдар Алиев занимал высокие должности в органах госбезопасности. Его деятельность везде была на виду. Как сейчас помню, в 1967 году армяне вновь подняли карабахский вопрос, попытались очернить азербайджанцев, устроили провокацию перед зданием суда. Гейдар Алиев в ту пору работал на руководящей должности в Госкомитете госбезопасности. Он взял это дело под личный контроль, было арестовано около 100 армян. Где бы ни работал Гейдар Алиев, всюду снискал известность и почет".

Депутат Эльман Мамедов

"Где бы ни работал Гейдар Алиев, всюду снискал известность и почет".

Депутат напомнил, что до 1969 года Азербайджан отставал от других союзных республик: "По социально-экономическим показателям Азербайджан замыкал ряды 15 союзных республик. В первую пятилетку после прихода к власти Гейдара Алиева в 1969 году дела в стране сразу пошли в гору, наблюдалось развитие. Уже к 1982 году Азербайджан был в пятерке развитых стран. За это время в республике были построены промышленные предприятия, заводы, школы, больницы. Азербайджан 5 раз подряд удостаивался орденами "Красного знамени". При нем многие деятели получили почетные звания и высокие награды. Великий лидер оказывал содействие молодежи для получения образование в передовых советских странах. Одной из основных его заслуг было создание в Азербайджане военной школы, где получили образование многие видные офицеры и генералы. При Гейдаре Алиеве Азербайджан достиг невиданного ранее развития. В 1993 году Гейдар Алиев вернулся к власти по настоянию народа, предотвратив гражданскую войну в стране. В ту пору страна была на грани утраты своей государственности. Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в сохранении независимости нашей страны. Ему принадлежат неоценимые заслуги, благодаря которым мы достигли нынешнего развития. Ныне президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Общенационального лидера".