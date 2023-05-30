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Ввоз в Азербайджан бронированной одежды освобождается от налогов до 2028 года

Ввоз в Азербайджан бронированной одежды освобождается от налогов до 2028 года Ввоз в Азербайджан бронированной одежды, собак-саперов, инструментов, взрывчатых веществ и пиротехнических средств до 2028 года освобождается от уплаты налогов.
Милли Меджлис
30 мая 2023 г. 13:24
Ввоз в Азербайджан бронированной одежды освобождается от налогов до 2028 года

Ввоз в Азербайджан бронированной одежды, собак-саперов, средств индивидуальной защиты, взрывчатых веществ и пиротехнических средств до 2028 года освобождается от уплаты налогов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемой поправке, с 1 марта 2023 года (в течение 5 лет) от налога освобождаются технические средства и оборудования, их запасные части, бронированная одежда и средства индивидуальной защиты, собаки-саперы, взрывчатые вещества и пиротехнические средства, импортируемые в Азербайджан в рамках очистки освобожденных от оккупации территорий, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana fərdi zirehli geyimlərin, minaaxtaran itlərin idxalı 2028-ci ilədək vergidən və gömrük rüsumundan azad edilir

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