    Милли Меджлис
    • 27 января, 2026
    • 15:37
    Возобновлена деятельность межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Великобритания

    Возобновлена деятельность рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджана с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

    Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы Фариз Исмаилзаде.

    По его словам, сегодня в Лондоне состоялось заседание рабочей группы.

    "После длительного перерыва деятельность рабочей группы была восстановлена. В результате совместной работы посольства Азербайджана в Великобритании и Милли Меджлиса межпарламентские контакты вновь активизировались. Сегодня были проведены встречи с британскими депутатами, а также с представителями аналитических и исследовательских центров в Лондоне, включая Royal United Services Institute (RUSI) и The International Institute for Strategic Studies (IISS)", - отметил Ф. Исмаилзаде.

