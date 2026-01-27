Возобновлена деятельность межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Великобритания

Возобновлена деятельность рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджана с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы Фариз Исмаилзаде.

По его словам, сегодня в Лондоне состоялось заседание рабочей группы.

"После длительного перерыва деятельность рабочей группы была восстановлена. В результате совместной работы посольства Азербайджана в Великобритании и Милли Меджлиса межпарламентские контакты вновь активизировались. Сегодня были проведены встречи с британскими депутатами, а также с представителями аналитических и исследовательских центров в Лондоне, включая Royal United Services Institute (RUSI) и The International Institute for Strategic Studies (IISS)", - отметил Ф. Исмаилзаде.