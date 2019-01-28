Водительские права Азербайджана могут признать за границей

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Устраняется фактор, препятствующий признанию водительских прав Азербайджана за границей.

Как сообщает Report, в связи с этим в законодательство вносится изменение.

Так, информация в водительских удостоверениях будет дублироваться на английском языке. Находящиеся в настоящее время в использовании водительские удостоверения содержат буквы азербайджанского алфавита - “ə”, “ğ”, “ö”, “ü”, которых нет в латинском алфавите, что препятствует признанию водительских прав за границей.

Проект будет вынесен на обсуждение в ходе пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.