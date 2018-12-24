В Азербайджане вносятся поправки в законодательство, связанные с оборотом трамадола

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносится изменение в законодательство, связанное с оборотом трамадола на территории страны.

Как сообщает Report, цель поправок в "Список сильнодействующих веществ, сильнодействующих веществ крупного размера, и ядовитых веществ" в том, чтобы устранить случаи злоупотребления в борьбе с наркоманией, усилить контроль за сильнодействующими веществами.

В пункт 79 списка "Трамадол гидрохлорид 100 мг-150 мг-200мг и более. Относится ко всем содержащим трамадол лекарственным средствам. (+/-)-транс-2-[(диметиламин) метил]-1-(м-метоксифенил)- циклогексан-1-ол гидрохлорид)" вносится уточнение.

Так, из списка удалено количество вещества (100 мг-150 мг-200мг).

В проекте отмечается, что трамадол гидрохлорид входит в список наркотических средств, оборот которых в стране ограничен. Включенное в "Список сильнодействующих веществ, сильнодействующих веществ крупного размера, и ядовитых веществ" вещество используется для устранения легких, сильных, резких и хронических болей.

Кроме того, в список добавляется статья 37-1 (Габапентин. Относится ко всем содержащим габапентин лекарственным средствам. (1-(Аминометил) Кислота уксусная циклогексан)). В статье нижний предел вещества, обозначенный как крупный размер (в граммах), определен как 5 гр.

Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.