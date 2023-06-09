Внесены изменения в порядок назначения главы Нахчыванского управления ЦБА

Предлагается назначать и освобождать от должности начальника управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в Нахчыванской Автономной Республике с согласования с уполномоченным представителем соответствующего органа исполнительной власти.

Предлагается назначать и освобождать от должности начальника управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в Нахчыванской Автономной Республике с согласования с уполномоченным представителем соответствующего органа исполнительной власти.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправки в закон "О Центральном банке", обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламента.

Напомним, что согласно действующему закону, согласие на назначение и освобождение от должности начальника управления ЦБА дает председатель Верховного Меджлиса Нахчывана.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.