Внесено изменение в повестку Милли Меджлиса Азербайджана

Внесено изменение в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал спикер парламента Октай Асадов в ходе сегодняшнего пленарного заседания.

О.Асадов сообщил, что из 38 входящих в повестку вопросов изъяты 3, они будут обсуждены на пленарном заседании 12 июля: "Это проекты изменений в законы "Об утверждении Консульского устава Азербайджанской Республики", "О нотариате", "О госпошлине", Гражданский кодекс (один пакет), закон "О небанковских кредитных организациях" и в Кодекс административных проступков».