Вице-спикер парламента Казахстана прибыла в Азербайджан

15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера парламента Республики Казахстан Балаим Кесебаевой для участия в Третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера парламента Республики Казахстан Балаим Кесебаевой для участия в Третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев казахстанскую парламентскую делегацию встречали председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, депутат Кенуль Нуруллаева, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдикаримов и другие официальные лица.

Визит завершится 19 мая.