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Вице-спикер парламента Казахстана прибыла в Азербайджан

Вице-спикер парламента Казахстана прибыла в Азербайджан 15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера парламента Республики Казахстан Балаим Кесебаевой для участия в Третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.
Милли Меджлис
15 мая 2022 г. 22:14
Вице-спикер парламента Казахстана прибыла в Азербайджан

15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера парламента Республики Казахстан Балаим Кесебаевой для участия в Третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев казахстанскую парламентскую делегацию встречали председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, депутат Кенуль Нуруллаева, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдикаримов и другие официальные лица.

Визит завершится 19 мая.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Parlament Məclisi sədrinin müavini Azərbaycana səfər edib

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