В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств

В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств.

В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О производственных и бытовых отходах" добавляется новая глава ll-l (утилизация транспортных средств).

Согласно новой главе, при таможенном оформлении и государственном техосмотре ввезенных на таможенную территорию Азербайджана транспортных средств, год выпуска которых превышает 4 (четыре) года (за исключением раритетных легковых автомобилей и временно ввезенных на таможенную территорию легковых автомобилей), в фонд утилизации транспортных средств будет выплачиваться утилизационный сбор.

Уплату декларантами утилизационного сбора за ввоз легковых автомобилей на таможенную территорию обеспечивают таможенные органы.