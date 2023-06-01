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В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств

В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств.
Милли Меджлис
1 июня 2023 г. 11:45
В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств

В законодательство Азербайджана добавляется новая глава об утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О производственных и бытовых отходах" добавляется новая глава ll-l (утилизация транспортных средств).

Согласно новой главе, при таможенном оформлении и государственном техосмотре ввезенных на таможенную территорию Азербайджана транспортных средств, год выпуска которых превышает 4 (четыре) года (за исключением раритетных легковых автомобилей и временно ввезенных на таможенную территорию легковых автомобилей), в фонд утилизации транспортных средств будет выплачиваться утилизационный сбор.

Уплату декларантами утилизационного сбора за ввоз легковых автомобилей на таможенную территорию обеспечивают таможенные органы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qanunvericiliyinə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı yeni fəsil əlavə edilir

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