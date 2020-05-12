В законодательстве слово "инвалид" заменяется на другой термин

В закон "О правах инвалидов" вносятся правки.

Об этом Report сообщил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он напомнил, что Азербайджан присоединился к Конвенции ООН "О правах инвалидов":

"В соответствии с требованиями этой Конвенции в нашей стране был принял закон "О правах инвалидов". В этом законе термин "инвалид" будет заменен на термин "лицо с инвалидностью".

Проект поправки в закон "О правах инвалидов" будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.