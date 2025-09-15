В закон "Об охране здоровья населения" внесут изменения

В закон "Об охране здоровья населения" будут внесены дополнения и изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что существует необходимость обновить данный закон.

"В настоящее время мы совместно с Министерством здравоохранения работаем над переработкой этого закона", - сказал председатель комитета.

Также он подчеркнул, что в законодательство необходимо внести изменения, касающиеся лекарственных средств.

"Цены и качество лекарственных средств периодически становятся предметом обсуждения, это беспокоит общество. Поэтому вопрос о лекарствах должен быть рассмотрен".

Амирасланов отметил, что самым важным изменением, принятым в ходе весенней сессии 2025 года, был вопрос о сертификации врачей.

"Считаю, что Министерство здравоохранения проделало большую работу в этом направлении, провело проверки на местах. Выяснилось, что лечением занимаются лица, не имеющие соответствующей квалификации. Согласно закону, принятому в комитете по здравоохранению и обсужденному в Милли Меджлисе, единственным путем получения той или иной специальности станет резидентура. Это было самое важное изменение, которое мы рассмотрели в эту весеннюю сессию", - отметил он.