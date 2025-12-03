Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Трудовой кодекс добавляется понятие "Удаленная работа"

    Милли Меджлис
    03 декабря, 2025
    • 13:02
    В Трудовой кодекс добавляется понятие "Удаленная (дистанционная) работа".

    Как сообщает Report, соответствующая поправка в Трудовой кодекс обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

    В документе отмечается, что приоритетным направлением является создание законодательной базы для дистанционной работы сотрудников. В этой связи, в статье 3 Трудового кодекса закреплено понятие "дистанционная работа", что позволит создать правовую основу для реализации трудовых функций работников в удаленной форме.

    Отмечается, что данная поправка также распространяется на работников, которые выполняют трудовые функции на дому, а также в форме дистанционной работы с использованием сырья, материалов и производственных средств работодателя.

