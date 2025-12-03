Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В ТК Азербайджана вводится понятие "работник с семейными обязанностями"

    Милли Меджлис
    • 03 декабря, 2025
    • 13:17
    В ТК Азербайджана вводится понятие работник с семейными обязанностями

    В Трудовой кодекс Азербайджана планируется ввести понятие "работник с семейными обязанностями".

    Как сообщает Report, соответствующая поправка была рассмотрена сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

    Согласно документу, "работником с семейными обязанностями" будет считаться работник, чьи возможности начать трудовую деятельность, выполнять трудовые функции или продвигаться по службе ограничены в связи с необходимостью ухода за членами семьи, которые согласно медицинскому заключению нуждаются в уходе или помощи. К таким членам семьи относятся супруг(а), родители, дети (в том числе усыновленные), другие лица, находящиеся под опекой (попечительством).

    Милли Меджлис Трудовой кодекс опекунство занятость
    Əmək Məcəlləsinə ailə vəzifələri olan işçi anlayışı əlavə edilir
    Elvis

    Последние новости

    13:24

    В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

    В регионе
    13:17

    В ТК Азербайджана вводится понятие "работник с семейными обязанностями"

    Милли Меджлис
    13:16

    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    Экономика
    13:14

    Фон дер Ляйен заявила о наступлении "эры полной энергетической независимости" ЕС от России

    Энергетика
    13:11

    Великобритания выделит £10 млн на восстановление энергосистемы Украины

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане можно будет заключать срочные трудовые договоры со стажерами и иностранцами

    Милли Меджлис
    13:06

    День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником

    Милли Меджлис
    13:02

    В Трудовой кодекс добавляется понятие "Удаленная работа"

    Милли Меджлис
    12:59

    В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

    Милли Меджлис
    Лента новостей