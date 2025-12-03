В ТК Азербайджана вводится понятие "работник с семейными обязанностями"

В Трудовой кодекс Азербайджана планируется ввести понятие "работник с семейными обязанностями".

Как сообщает Report, соответствующая поправка была рассмотрена сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно документу, "работником с семейными обязанностями" будет считаться работник, чьи возможности начать трудовую деятельность, выполнять трудовые функции или продвигаться по службе ограничены в связи с необходимостью ухода за членами семьи, которые согласно медицинскому заключению нуждаются в уходе или помощи. К таким членам семьи относятся супруг(а), родители, дети (в том числе усыновленные), другие лица, находящиеся под опекой (попечительством).