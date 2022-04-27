О нас
Аудио новости

В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
27 апреля 2022 г. 13:00
В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня совместного заседания Комитета парламента по общественным объединениям и религиозным структурам и Комитета по правам человека включены 3 вопроса.

На заседании присутствуют члены обоих Комитетов.

Вопросы повестки дня заседания следующие:

1. Слушания о мерах по восстановлению религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях;

2. Великое возвращение: слушания о месте и роли международного права и гуманитарных институтов в обеспечении земельных и имущественных прав вынужденных переселенцев;

3. Год Шуши: слушания о международно-правовых, региональных и гуманитарных результатах победы в Карабахе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada Milli Məclisin birgə komitələrinin növbəti iclası keçirilir

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi