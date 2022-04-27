В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса.

В Шуше проходит очередное совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня совместного заседания Комитета парламента по общественным объединениям и религиозным структурам и Комитета по правам человека включены 3 вопроса.

На заседании присутствуют члены обоих Комитетов.

Вопросы повестки дня заседания следующие:

1. Слушания о мерах по восстановлению религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях;

2. Великое возвращение: слушания о месте и роли международного права и гуманитарных институтов в обеспечении земельных и имущественных прав вынужденных переселенцев;

3. Год Шуши: слушания о международно-правовых, региональных и гуманитарных результатах победы в Карабахе.