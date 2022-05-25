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В прошлом году президент выделил из Резервного фонда 49 млн манатов на восстановление разрушенных городов

В прошлом году президент выделил из Резервного фонда 49 млн манатов на восстановление разрушенных городов На восстановление городов, разрушенных в результате агрессии Армении, в прошлом году из Резервного фонда президента было выделено 48,9 млн манатов.
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 12:12
В прошлом году президент выделил из Резервного фонда 49 млн манатов на восстановление разрушенных городов

На восстановление городов, разрушенных в результате агрессии Армении, в прошлом году из Резервного фонда президента было выделено 48,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год”.

По его словам, для ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате армянской агрессии, выделены средства в размере 12,2 млн манатов.

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Версия на английском языке President allocated $28.8 million from Reserve Fund to restore destroyed cities in 2021
Версия на азербайджанском языке Prezident ötən il Ehtiyat Fondundan dağılmış şəhərlərin bərpasına 49 milyon manat ayırıb

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