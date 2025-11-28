Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Милли Меджлис
    • 28 ноября, 2025
    • 18:43
    В повестку очередного пленарного заседания ММ включены 6 вопросов

    Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 2 и 3 декабря.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено обсуждение 6 вопросов.

    В частности, парламентарии обсудят во втором чтении проекты госбюджета Азербайджана на 2026 год, бюджетов Фонда соцзащиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год, установления прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2026 год.

    Milli Məclisin növbəti iki plenar iclasının gündəliyi məlum olub
    Six issues included on agenda of Azerbaijani parliament's next plenary meeting

    Лента новостей