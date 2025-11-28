В повестку очередного пленарного заседания ММ включены 6 вопросов
Милли Меджлис
- 28 ноября, 2025
- 18:43
Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 2 и 3 декабря.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено обсуждение 6 вопросов.
В частности, парламентарии обсудят во втором чтении проекты госбюджета Азербайджана на 2026 год, бюджетов Фонда соцзащиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год, установления прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2026 год.
