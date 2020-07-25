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В парламентском комитете обсудили нападение армян на азербайджанцев

В парламентском комитете обсудили нападение армян на азербайджанцев 12:24 В парламентском комитете по международным отношениям и межпарламентским связям в видеоформате состоялись обсуждения нападок и провокаций армян в отношении азербайджанцев, проживающих в различных уголках мира. Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе
Милли Меджлис
25 июля 2020 г. 13:35
В парламентском комитете обсудили нападение армян на азербайджанцев
Report

В парламентском комитете по международным отношениям и межпарламентским связям в видеоформате состоялись обсуждения нападок и провокаций армян в отношении азербайджанцев, проживающих в различных уголках мира.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Председатель парламентского комитета Самед Сеидов решительно осудил очередную провокацию вооруженных сил Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Он отметил, что нападения армян на азербайджанцев, протестующих против провокаций Армении, нарушают фундаментальные права человека, такие как свобода слова и свобода собраний.

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Версия на английском языке Parliamentary committee moots Armenian attacks on Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitəsində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hücumları müzakirə edilib
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