Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 15 партий

Число политических партий, обратившихся для участия в назначенных на 9 февраля в Азербайджане внеочередных парламентских выборах, достигло 15-ти.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Центризбиркома были зарегистрированы полномочные представители еще 4 партий - "Эволюция Азербайджана", "Мусават", "Социальное благоденствие Азербайджана" и "Единства" ("Вахдат").

Отметим, что ранее были зарегистрированы представители 11 политических партий - "Ени Азербайджан", "Умид", "Гражданская солидарность", "Беюк гурулуш" ("Великое созидание"), "Единый народный фронт Азербайджана" (ПЕНФА), "Движение национального возрождения" (ПДНВ), "Национальная независимость Азербайджана" (ПННА), Азербайджанской демократической партии (АДП), "Великий Азербайджан" (ПВА), "Единый Азербайджан" и "Ана Ветен".

Напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут 9 февраля 2020 года.