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В парламенте обсуждается бюджетный пакет

В парламенте обсуждается бюджетный пакет 11:08
Милли Меджлис
25 ноября 2022 г. 11:21
В парламенте обсуждается бюджетный пакет

На пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса на рассмотрение во втором чтении вынесены документы, включенные в бюджетный пакет на 2023 год.

Как сообщает Report, в пакет бюджета входят законы "О государственном бюджете на 2023 год", "О прожиточном минимуме на 2023 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год", а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament discussing documents included in budget envelope in second reading
Версия на азербайджанском языке Parlamentdə büdcə zərfinə daxil olan sənədlər II oxunuşda müzakirə edilir

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