В парламенте обсуждается бюджетный пакет

11:08

На пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса на рассмотрение во втором чтении вынесены документы, включенные в бюджетный пакет на 2023 год.

Как сообщает Report, в пакет бюджета входят законы "О государственном бюджете на 2023 год", "О прожиточном минимуме на 2023 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год", а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.