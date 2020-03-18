В парламенте Азербайджана приостановлен прием граждан

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В Милли Меджлисе Азербайджана временно приостановлен прием граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении председателя парламента Сахибы Гафаровой о необходимых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Милли Меджлисе.

Согласно распоряжению, отделу по работе с обращениями граждан Аппарата ММ поручено временно приостановить проведение приема граждан.

Контроль за осуществлением мер, предусмотренных распоряжением, возложен на руководителя Аппарата Милли Меджлиса и заведующего делами.