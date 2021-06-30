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В ОБСЕ были обнародованы преступления Армении против Азербайджана

В ОБСЕ были обнародованы преступления Армении против Азербайджана В рамках весенней сессии ПА ОБСЕ состоялось онлайн-заседание Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам
Милли Меджлис
30 июня 2021 г. 21:32
В ОБСЕ были обнародованы преступления Армении против Азербайджана
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В рамках весенней сессии ПА ОБСЕ состоялось онлайн-заседание Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Как передает Report, выступившие на заседании члены армянской делегации затронули проблему Нагорного Карабаха и выразили озабоченность по поводу прав и свобод армянских пленных в Азербайджане, а также защиты армянских религиозных и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Член азербайджанской делегации депутат Амина Агазаде в ответ на замечания армянской стороны заявила, что государства не оккупируют собственные территории, а, наоборот, освобождают их. И это факт, что в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои земли и восстановил территориальную целостность. Она отметила, что все культурные и религиозные памятники в Азербайджане являются культурным наследием Азербайджанского государства и народа.

А.Агазаде донесла до сведения, что в течение 30 лет оккупации Армения проводила систематическую политику по уничтожению, уничтожению и ассимиляции культурного наследия Азербайджана на оккупированных территориях, также так и на территории Армении. Уничтожая исторические памятники, изменяя их архитектурные особенности и проводя "археологические" раскопки, Армения поставила перед собой цель полностью стереть любые признаки азербайджанского присутствия на этих.

Мечети и другие культовые сооружения, кладбища, археологические памятники, а также музеи, библиотеки и другие культурные объекты были полностью разрушены или разграблены. Мечети были разрушены и превращены в руины. Из 67 мечетей 64 были разрушены или серьезно повреждены. Многие оригинальные азербайджанские культурные объекты подверглись безжалостному вандализму с целью скрыть их происхождение.

Армения постоянно препятствовала ЮНЕСКО и другим специализированным международным организациям в посещении оккупированных территорий Азербайджана и оценке там состояния культурного наследия, а многочисленные обращения Азербайджана в ЮНЕСКО и другие подобные организации не были удовлетворены. Это, в свою очередь, сыграло роль в формировании у Армении чувства безнаказанности. Перед лицом систематических актов вандализма со стороны Армении Азербайджан был лишен возможности защитить свое культурное наследие.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-nın yaz sessiyasinda Ermənistanın Azərbaycana qarşı cinayətləri açıqlanıb

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