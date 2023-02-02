В ММ состоялись слушания “Гейдар Алиев - основоположник современной молодежной политики Азербайджана”

В Милли Меджлисе состоялось общественное слушание “Гейдар Алиев - основоположник современной Азербайджанской молодежной политики”, организованное Комитетом по молодежи и спорту.

В Милли Меджлисе состоялось общественное слушание “Гейдар Алиев - основоположник современной Азербайджанской молодежной политики”, организованное Комитетом по молодежи и спорту.

Как сообщает Report, в слушаниях приняли участие заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по молодежи и спорту Адил Алиев, представители министерства молодежи и спорта, молодежного фонда, ветераны Отечественной войны, НПО, осуществляющие деятельность в молодежной сфере, студенты университетов.

Председатель комитета по молодежи и спорту Адил Алиев в своем выступлении отметил, что объявление 2 февраля в стране Днем молодежи связано именно с именем великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, президент Ильхам Алиев, который является достойным продолжателем политики Гейдара Алиева во всех сферах, сегодня успешно продолжает современную молодежную политику Азербайджана.

В ходе мероприятия были обсуждены предложения руководителей молодежных организаций и молодежи, интересующие их вопросы.

В заключение участники мероприятия сфотографировались на память.