В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"
Милли Меджлис
- 23 января, 2026
- 10:20
В Милли Меджлисе пройдет конференция в связи с объявлением 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры".
Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.
Конференция будет посвящена устойчивому градостроительству, процессам урбанизации и социальным правам в Азербайджане.
