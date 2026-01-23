Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"

    Милли Меджлис
    • 23 января, 2026
    • 10:20
    В ММ пройдет конференция, посвященная Году градостроительства и архитектуры

    В Милли Меджлисе пройдет конференция в связи с объявлением 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры".

    Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

    Конференция будет посвящена устойчивому градостроительству, процессам урбанизации и социальным правам в Азербайджане.

    Милли Меджлис Год Градостроительства и Архитектуры конференция
    Milli Məclisdə Şəhərsalma və Memarlıq İli ilə bağlı konfrans keçiriləcək

    Последние новости

    10:36

    В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

    Милли Меджлис
    10:27

    IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу

    Энергетика
    10:24

    Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0

    Экология
    10:20

    IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

    Энергетика
    10:20

    В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"

    Милли Меджлис
    10:15

    В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

    Происшествия
    10:10

    В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

    Происшествия
    10:09

    В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    10:05

    В Индонезии обнаружены тела 10 человек с ранее разбившегося самолета

    Другие страны
    Лента новостей