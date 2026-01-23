В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"

В Милли Меджлисе пройдет конференция в связи с объявлением 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры".

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

Конференция будет посвящена устойчивому градостроительству, процессам урбанизации и социальным правам в Азербайджане.