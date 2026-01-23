Milli Məclisdə Şəhərsalma və Memarlıq İli ilə bağlı konfrans keçiriləcək
Milli Məclis
- 23 yanvar, 2026
- 09:58
Milli Məclisdə 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İlinin" elan edilməsi ilə əlaqədar konfrans keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün iş planına daxil edilib.
Konfrans Azərbaycanda dayanıqlı şəhərsalma, urbanizasiya prosesləri və sosial hüquqlarla bağlı olacaq.
