    В ММ проходит встреча с членами 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

    Милли Меджлис
    • 15 октября, 2025
    • 16:24
    В Милли Меджлисе проходит встреча с членами 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей.

    Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова предоставила гостям информацию о деятельности законодательного органа.

    Отметим, что члены 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей находятся в Азербайджане для участия в международной конференции.

    Генассамблея судьи Милли Меджлис Сахиба Гафарова
    MM-də Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüş keçirilir

