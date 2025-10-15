В ММ проходит встреча с членами 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей
Милли Меджлис
- 15 октября, 2025
- 16:24
В Милли Меджлисе проходит встреча с членами 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей.
Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова предоставила гостям информацию о деятельности законодательного органа.
Отметим, что члены 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей находятся в Азербайджане для участия в международной конференции.
Последние новости
17:13
Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕСДругие страны
17:10
Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%Бизнес
17:08
Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссийВнутренняя политика
17:06
В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:49
Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридореИнфраструктура
16:45
В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лицВ регионе
16:43
Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотникиДругие страны
16:33
Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в АфганистанеДругие страны
16:29