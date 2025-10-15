İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    MM-də Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüş keçirilir

    Milli Məclis
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Milli Məclisdə Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüş keçirilir.

    "Report"xəbər verir ki, parlamentin sədri Sahibə Qafarova əvvəlcə qonaqlara qanunverici orqanın fəaliyyəti haqqında məlumat verib.

    Spikerin sözlərinə görə, Milli Məclislə məhkəmə sistemləri arasında münasibətlər əməkdaşlıq xarakteri daşıyır:

    "Parlamentin təmsilçilik hüququ çox vacib məsələdir. Ona görə də parlament üzvlərimiz müxtəlif orqanlar qarşısında məsələlər qaldırırlar. Parlament diplomatiyası bizim üçün olduqca önəmlidir. Hazırda 15 beynəlxalq parlament təşkilatında təmsil olunuruq, Milli Məclisdə 104 işçi qrupu və ya dostluq qrupu fəaliyyət göstərir. Deputat mandatının əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvlərinə məxsusdur, 41 mandat sahibi isə müstəqildir. Parlament üzvlərimizdən 26-sı qadındır".

    Qeyd edək ki, Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının üzvləri "Məhkəmə hakimiyyəti və dövlətin digər iki qolu arasında münasibətlər" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransa qatılmaq üçün Azərbaycanda səfərdədirlər.

    В ММ проходит встреча с членами 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

