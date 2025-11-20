В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

В Милли Меджлисе продолжается обсуждение в первом чтении проектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента включены 8 соответствующих законопроектов и проектов постановлений.

Отметим, что в следующем году доходы госбюджета ожидаются в размере 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше утвержденного прогноза на 2025 год), а расходы – 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%). В результате дефицит госбюджета составит 3 млрд 94,6 млн манатов (+1,4%).

В 2026 году доходы сводного бюджета Азербайджана ожидаются в размере 44 млрд 969,4 млн манатов, а расходы – 48 млрд 839,3 млн манатов, что соответственно на 2,3% и 2,5% выше утвержденного прогноза на 2025 год. В результате дефицит сводного бюджета составит 3 млрд 869,3 млн манатов (+ 5,2%).

В бюджете Азербайджана на следующий год цена барреля нефти прогнозируется на уровне $65.