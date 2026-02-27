В Милли Меджлисе выразили обеспокоенность инициативой в парламенте Британии

Азербайджанские парламентарии направили письмо членам парламента Соединенного Королевства - баронессе Хелене Кеннеди, Брендану О'Хара и Джессике Морден, в котором выразили обеспокоенность инициативой британского парламента провести т.н. "расследование" о бывшем сепаратистком режиме в Карабахе - международно признанной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, письмо направили члены рабочей группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством во главе с руководителем группы Фаризом Исмаилзаде.

Парламентарии подчеркнули, что подобная инициатива может нанести серьезный ущерб мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, который в настоящее время демонстрирует прогресс и получает поддержку на высоком уровне со стороны правительства Великобритании.

В обращении напоминается, что после более чем тридцатилетней незаконной оккупации азербайджанских территорий и вынужденного переселения около миллиона граждан Азербайджана, стороны при поддержке США и европейских партнеров добились реального прогресса в мирном процессе. В этой связи предполагаемые слушания, касающиеся уже несуществующего сепаратистского режима, расцениваются как провокационные и основанные на предвзятой информации радикальных и диаспорских и лоббистских групп, выступающий против мира на Южном Кавказе.

Исмайылзаде подчеркнул, что реваншизму на Южном Кавказе нет места, и стороны должны совместными усилиями действовать в направлении укрепления мира и предотвращения возврата к политике войны.

В завершение в письме содержится призыв к парламенту Великобритании отменить указанную инициативу. Азербайджанские парламентарии выразили уверенность в поддержке британских коллег и надежду на то, что стратегическое партнерство между двумя странами будет способствовать укреплению мира в регионе.