В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении

В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут специальные слушания по преступлениям, совершенным Арменией в период Отечественной войны.

В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут специальные слушания по преступлениям, совершенным Арменией в период Отечественной войны.

По данным Report, это отражено в плане работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2023 года.

План включает проведение специального слушания в Милли Меджлисе по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации земель армянскими вооруженными силами, и возмещения ущерба государству на основании соответствующих исков в международные инстанции.