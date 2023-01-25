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В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении

В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут специальные слушания по преступлениям, совершенным Арменией в период Отечественной войны.
Милли Меджлис
25 января 2023 г. 14:21
В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении

В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут специальные слушания по преступлениям, совершенным Арменией в период Отечественной войны.

По данным Report, это отражено в плане работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2023 года.

План включает проведение специального слушания в Милли Меджлисе по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации земель армянскими вооруженными силами, и возмещения ущерба государству на основании соответствующих исков в международные инстанции.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to hold special hearing on war crimes committed by Armenia
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri ilə bağlı xüsusi dinləmə keçiriləcək

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