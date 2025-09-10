В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам занятости населения

В Милли Меджлисе состоятся слушания на тему "Предстоящие задачи по повышению занятости населения и совершенствование законодательства".

Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план парламентского Комитета по труду и социальной политике на осеннюю сессию.

Осенняя сессия парламента начнется 30 сентября и завершится 30 декабря.