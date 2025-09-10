ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам занятости населения

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 15:27
    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам занятости населения

    В Милли Меджлисе состоятся слушания на тему "Предстоящие задачи по повышению занятости населения и совершенствование законодательства".

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план парламентского Комитета по труду и социальной политике на осеннюю сессию.

     Осенняя сессия парламента начнется 30 сентября и завершится 30 декабря. 

    миллимеджлис сессия парламент занятость населения
    Milli Məclisdə əhalinin məşğulluğuna həsr olunan dinləmə keçiriləcək

    Последние новости

    16:23

    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

    Милли Меджлис
    16:21

    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    16:16

    Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности Азербайджана

    Инфраструктура
    16:11

    Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в Турции

    Инфраструктура
    16:11

    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

    Другие страны
    16:05

    Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры

    ИКТ
    16:03

    Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по Дохе

    Другие страны
    16:02

    Бельгия может ввести военные патрули в крупных городах из-за роста преступности

    Другие страны
    16:02

    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    Лента новостей