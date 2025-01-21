В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам здравоохранения

В ходе весенней сессии Милли Меджлиса запланировано проведение слушаний по вопросам здравоохранения.
Как сообщает Report, это отражено в плане работы парламентского комитета по здравоохранению на весеннюю сессию 2025 года.
На сегодняшнем заседании комитета было отмечено, что в ходе весенней сессии пройдет слушание по теме "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения", а также слушание по итогам мониторинга закона "О лекарственных средствах".
В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам первичной медицинской помощи.
Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в плане работы парламентского комитета по здравоохранению на весеннюю сессию 2025 года.
Отмечается, что слушания будут проведены в течение весенней сессии.