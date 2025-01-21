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В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам здравоохранения

В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам здравоохранения В ходе весенней сессии Милли Меджлиса запланировано проведение слушаний по вопросам здравоохранения.
Милли Меджлис
21 января 2025 г. 12:37
В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам здравоохранения

В ходе весенней сессии Милли Меджлиса запланировано проведение слушаний по вопросам здравоохранения.

Как сообщает Report, это отражено в плане работы парламентского комитета по здравоохранению на весеннюю сессию 2025 года.

На сегодняшнем заседании комитета было отмечено, что в ходе весенней сессии пройдет слушание по теме "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения", а также слушание по итогам мониторинга закона "О лекарственных средствах".

12:06

В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам первичной медицинской помощи.

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в плане работы парламентского комитета по здравоохранению на весеннюю сессию 2025 года.

Отмечается, что слушания будут проведены в течение весенней сессии.

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