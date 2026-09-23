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    В Милли Меджлисе пройдут слушания по историко-религиозным памятникам

    Милли Меджлис
    • 23 сентября, 2026
    • 12:03
    В Милли Меджлисе пройдут слушания по историко-религиозным памятникам

    В Милли Меджлисе планируют слушания, посвященные историко-религиозным памятникам.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, этот вопрос включен в рабочий план комитета на осеннюю сессию:

    "Недавно Министерство культуры и Государственный комитет по работе с религиозными организациями провели подобное совместное мероприятие. Они выбрали удачное название - "Историко-религиозный памятник". Потому что если какой-либо религиозный памятник не имеет исторической значимости и ценности, он уже не является памятником по своей сути. В этой связи мы тоже можем назвать тему слушаний "Историко-религиозный памятник"".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный комитет по работе с религиозными организациями Исторические памятники Религиозные достопримечательности
    Milli Məclisdə dini abidələrlə bağlı dinləmənin keçirilməsi nəzərdə tutulur

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