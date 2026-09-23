В Милли Меджлисе пройдут слушания по историко-религиозным памятникам

В Милли Меджлисе планируют слушания, посвященные историко-религиозным памятникам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, этот вопрос включен в рабочий план комитета на осеннюю сессию:

"Недавно Министерство культуры и Государственный комитет по работе с религиозными организациями провели подобное совместное мероприятие. Они выбрали удачное название - "Историко-религиозный памятник". Потому что если какой-либо религиозный памятник не имеет исторической значимости и ценности, он уже не является памятником по своей сути. В этой связи мы тоже можем назвать тему слушаний "Историко-религиозный памятник"".