В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

В Милли Меджлисе Азербайджана состоятся общественные слушания на тему "Азербайджанский язык как неотъемлемая часть национального суверенитета и прав человека - о положении азербайджанского языка в зарубежных странах".

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

Также в рамках сессии планируется проведение общественных слушаний по теме "Великое возвращение и реинтеграция", а также круглых столов, посвященных вопросам прав человека в условиях глобальных геополитических процессов, защите национально-нравственных ценностей и института семьи в цифровом пространстве.

Кроме того, планируется подготовка обзоров в сфере защиты цифрового суверенитета, укрепления правовых и институциональных механизмов против дезинформации, технологий дипфейков и манипуляций, а также проведение экспертных обсуждений о способах предотвращения зависимости детей и подростков от социальных сетей.