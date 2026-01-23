Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

    Милли Меджлис
    • 23 января, 2026
    • 10:36
    В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

    В Милли Меджлисе Азербайджана состоятся общественные слушания на тему "Азербайджанский язык как неотъемлемая часть национального суверенитета и прав человека - о положении азербайджанского языка в зарубежных странах".

    Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

    Также в рамках сессии планируется проведение общественных слушаний по теме "Великое возвращение и реинтеграция", а также круглых столов, посвященных вопросам прав человека в условиях глобальных геополитических процессов, защите национально-нравственных ценностей и института семьи в цифровом пространстве.

    Кроме того, планируется подготовка обзоров в сфере защиты цифрового суверенитета, укрепления правовых и институциональных механизмов против дезинформации, технологий дипфейков и манипуляций, а также проведение экспертных обсуждений о способах предотвращения зависимости детей и подростков от социальных сетей.

    азербайджанский язык общественные слушания Милли Меджлис
    Лента новостей