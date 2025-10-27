Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2025
    • 13:04
    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    29 октября в Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    Как сообщает Report, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

    В рамках конференции участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, а также о защите государственного суверенитета и национальной независимости.

    Ожидается, что в мероприятии примут участие парламентские делегации из порядка 20 стран, а также представители 5 международных организаций.

    Милли Меджлис конференция 30-летие Конституции
    Фото
    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

    Последние новости

    13:24

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    13:14

    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Инфраструктура
    13:09

    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    В регионе
    13:04

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    13:03
    Фото

    Второй Международный Симпозиум "Baku Steel Art" стартовал в Баку

    Бизнес
    13:01

    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

    Экология
    12:50

    BP впервые применит систему BORIS на Каспии

    Энергетика
    12:43

    Объем транспортировки нефти по БТД через территорию Турции сократился более чем на 5%

    Энергетика
    12:41

    В России таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки

    Другие страны
    Лента новостей