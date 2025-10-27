В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция
Милли Меджлис
- 27 октября, 2025
- 13:04
29 октября в Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.
Как сообщает Report, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".
В рамках конференции участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, а также о защите государственного суверенитета и национальной независимости.
Ожидается, что в мероприятии примут участие парламентские делегации из порядка 20 стран, а также представители 5 международных организаций.
