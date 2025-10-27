В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

29 октября в Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Как сообщает Report, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

В рамках конференции участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, а также о защите государственного суверенитета и национальной независимости.

Ожидается, что в мероприятии примут участие парламентские делегации из порядка 20 стран, а также представители 5 международных организаций.