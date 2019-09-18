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В Милли Меджлисе предложили разрешить продажу препаратов при онкологии в аптеках

В Милли Меджлисе предложили продажу препаратов при онкологии в аптеках

"Имеются финансовые проблемы, связанные с лечением онкологических заболеваний. Этот вопрос должен быть пересмотрен, выделяемые средства должны быть увеличены". 

Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявил заместитель председателя комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что лекарственные средства для лечения этих заболеваний стоят дорого, поэтому необходимо выделить на их покупку дополнительные средства. "В аптеках запрещена продажа препаратов для лечения онкологических заболеваний. Было бы лучше, если бы эти препараты свободно отпускались в аптеках. Так мы смогли бы лучше контролировать эту сферу", - отметил депутат.

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