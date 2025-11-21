В Милли Меджлисе предложили освободить от налогов граждан с зарплатой до 1000 манатов

В Милли Меджлисе Азербайджана предложили освободить от налогового бремени граждан с заработной платой до 1000 манатов.

Как сообщает Report, с этой инициативой выступил депутат Гудрат Гасангулиев в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2026 год в рамках сегодняшнего заседания парламента.

В своем выступлении Гасангулиев подчеркнул необходимость усиления поддержки малообеспеченных слоев населения.

"В Азербайджане значительно выросли цены на продовольственные товары. Качественное мясо и другие продукты питания стали недоступны для малообеспеченного населения. Существуют серьезные проблемы в социальном положении граждан, и игнорировать их неправильно", - заявил парламентарий.