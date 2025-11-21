Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Милли Меджлисе предложили освободить от налогов граждан с зарплатой до 1000 манатов

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 12:13
    В Милли Меджлисе предложили освободить от налогов граждан с зарплатой до 1000 манатов

    В Милли Меджлисе Азербайджана предложили освободить от налогового бремени граждан с заработной платой до 1000 манатов.

    Как сообщает Report, с этой инициативой выступил депутат Гудрат Гасангулиев в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2026 год в рамках сегодняшнего заседания парламента.

    В своем выступлении Гасангулиев подчеркнул необходимость усиления поддержки малообеспеченных слоев населения.

    "В Азербайджане значительно выросли цены на продовольственные товары. Качественное мясо и другие продукты питания стали недоступны для малообеспеченного населения. Существуют серьезные проблемы в социальном положении граждан, и игнорировать их неправильно", - заявил парламентарий.

    Милли Меджлис заработная плата налоги предложение Бюджетный кодекс
    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Последние новости

    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    16:05
    Фото
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    15:55

    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    15:52

    Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

    Внешняя политика
    Лента новостей