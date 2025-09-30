В Милли Меджлисе предложено принятие специального закона об Аллее шехидов

Председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж предложил принять специальный закон об Аллее шехидов.

Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат считает, что неэтичное поведение трех иностранцев в Аллее шехидов делает необходимым принятие специального закона: "Аллея - это место, где покоятся шехиды, отдавшие свою жизнь за свободу, суверенитет и территориальную целостность азербайджанского народа. Закон может включать правила общественного поведения, требования архитектуры и благоустройства, культуру и протоколы посещения, а также меры безопасности".