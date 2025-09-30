Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Милли Меджлисе предложено принятие специального закона об Аллее шехидов

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 12:23
    В Милли Меджлисе предложено принятие специального закона об Аллее шехидов

    Председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж предложил принять специальный закон об Аллее шехидов.

    Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Депутат считает, что неэтичное поведение трех иностранцев в Аллее шехидов делает необходимым принятие специального закона: "Аллея - это место, где покоятся шехиды, отдавшие свою жизнь за свободу, суверенитет и территориальную целостность азербайджанского народа. Закон может включать правила общественного поведения, требования архитектуры и благоустройства, культуру и протоколы посещения, а также меры безопасности".

    Лента новостей