В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах.

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат отметила, что на фоне роста числа разводов в стране эти слушания необходимы: "Думаю назрела необходимость обсудить основные причины увеличения числа разводов вместе с профильными госструктурами".

Председатель комитета Хиджран Гусейнова в свою очередь подчеркнула, что в слушания наряду с данной проблемой необходимо включить и другие важные вопросы.