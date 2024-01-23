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В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах.
Милли Меджлис
23 января 2024 г. 13:05
В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания о разводах.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат отметила, что на фоне роста числа разводов в стране эти слушания необходимы: "Думаю назрела необходимость обсудить основные причины увеличения числа разводов вместе с профильными госструктурами".

Председатель комитета Хиджран Гусейнова в свою очередь подчеркнула, что в слушания наряду с данной проблемой необходимо включить и другие важные вопросы.

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