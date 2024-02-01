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В Милли Меджлисе осудили высказывания нидерландских депутатов в адрес Азербайджана

В Милли Меджлисе осудили высказывания нидерландских депутатов в адрес Азербайджана Депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на первом пленарном заседании весенней сессии парламента осудил необоснованные высказывания нидерландских депутатов в адрес Азербайджана.
Милли Меджлис
1 февраля 2024 г. 12:22
В Милли Меджлисе осудили высказывания нидерландских депутатов в адрес Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на первом пленарном заседании весенней сессии парламента осудил необоснованные высказывания нидерландских депутатов в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, парламентарий отметил, что эти высказывания свидетельствуют о необъективном отношении к нашей стране.

По мнению С.Мамедова, двойные стандарты являются одним из основных принципов внешней политики Нидерландов, как и ряда других европейских стран:

"Вызывает сожаление, что министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, отвечая на вопросы депутатов, косвенно выразила свое согласие с абсурдными обвинениями. Министр также заявила, что Европейский Союз готов ввести санкции против Азербайджана, который, по мнению нидерландских депутатов, якобы посягает на территорию Армении. Необоснованные высказывания наших нидерландских коллег - еще один пример предвзятого отношения к нашей стране".

Отметим, что 18 января на заседании комитета по внешним связям Второй палаты парламента Нидерландов были озвучены предвзятые и совершенно неприемлемые высказывания в адрес Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Niderland parlamentinin komitəsinin Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul etməsi qınanılıb

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