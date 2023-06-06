В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в госбюджет на 2023 год

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Согласно документу, особое значение имеет создание необходимого финансового обеспечения для осуществления дополнительных мероприятий и проектов на освобожденных от оккупации территориях, обеспечения и защиты неприкосновенности границ страны, модернизации боеприпасов и материально-технического снабжения армии. С учетом этого для повышения обороноспособности и безопасности страны необходимы дополнительные средства в размере 1 105,0 млн манатов. В госбюджете на текущий год на восстановление освобожденных от оккупации территорий предусмотрены средства в размере 3 000,0 млн манатов. На выполнение задач в рамках I Госпрограммы Великого возвращения необходимы дополнительные средства в размере 2 260,0 млн манатов.

В пересмотренном госбюджете на 2023 год доходы госбюджета увеличатся на 3 005,0 млн манатов или 9,8 % до 33779,5 млн манатов против утвержденных 30 774,0 млн манатов. Расходы госбюджета вырастут на 3 215,5 млн манатов или на 9,6 %, до 36 568,8 млн манатов против утвержденных 33 353,3 млн манатов. Дефицит госбюджета составит 2 789,3 млн манатов, что на 210,0 млн манатов или 8,1% больше утвержденного (2 579,3 млн манатов). Соотношение дефицита к ожидаемому валовому внутреннему продукту на конец текущего года составит 2,5 %.

Доходы пересмотренного совокупного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 42 949,1 млн манатов, что на 9 923,4 миллиона манатов или на 30 % больше утвержденного. Расходы совокупного бюджета прогнозируются на уровне 41 213,9 млн манатов, что на 3 244,5 млн манатов или на 8,5 % больше утвержденного. Хотя совокупный бюджет прогнозируется с дефицитом в размере 4 943,6 млн манатов, за счет дополнительных доходов в размере 6 678,9 млн манатов будет создан профицит в размере 1 735,3 млн манатов.

Затем депутаты обсудят проект.