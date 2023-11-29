Проект пенсионного обеспечения военнослужащих рекомендован на пленарное заседание парламента

На пленарное заседание Милли Меджлиса был рекомендован проект изменений в законы “О статусе военнослужащих”, “Об утверждении положения ”О прохождении военной службы”, ”О трудовых пенсиях“ и ”О воинской обязанности и военной службе“.

На пленарное заседание Милли Меджлиса был рекомендован проект изменений в законы “О статусе военнослужащих”, “Об утверждении положения ”О прохождении военной службы”, ”О трудовых пенсиях“ и ”О воинской обязанности и военной службе“.

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

12:02

На заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в первом чтении рассмотрен проект изменений в законы “О статусе военнослужащих”, “Об утверждении положения ”О прохождении военной службы”, ”О трудовых пенсиях“ и ”О воинской обязанности и военной службе“.

Как сообщает Report, проект представляет Арзу Нагиев, член парламентских комитетов по труду и социальной политике, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Он сказал, что законопроект предусматривает внесение изменений в пенсионное право, право на образование военнослужащих и сроки прохождения службы.

В связи с отсутствием заочного образования во многих высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, и в целях укомплектования Вооруженных сил Азербайджана профессиональными и образованными военнослужащими предлагается внести соответствующие изменения в Закон АР “О статусе военнослужащих”. Согласно поправке, военнослужащие смогут обучаться в гражданских учебных заведениях при наличии формального разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

Кроме того, в целях обеспечения вклада офицеров, прошедших обучение в стране и за рубежом, в подготовку молодых кадров, предлагается внести изменения в закон “Об утверждении Положения ”О прохождении военной службы”. Согласно поправке, период обучения, а также период дополнительного образования в целях повышения квалификации, переподготовки кадров, стажировки и усовершенствования личного состава, если он превышает один год, не будет включаться в 10-летний стаж, предусмотренный для увольнения в запас по собственному желанию.

Помимо этого, отмечено, что в целях обеспечения гендерного равноправия в Вооруженных силах целесообразно приравнять предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих женского пола к военнослужащим мужского пола.

В законопроекте предлагается увеличить предельный возраст пребывания на действительной военной службе в мирное время с 45 до 48 лет для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов. Целью поправок является обеспечить достижение ими минимального стажа, требуемого для выхода на пенсию по выслуге лет (25 календарных лет), а также для более эффективного и длительного использования опыта военнослужащих, приобретенного за годы службы.

Еще одной поправкой предлагается увеличить минимальный стаж военнослужащих, требуемый для выхода на пенсию по выслуге лет, с 20 до 25 календарных лет. Законопроект нацелен на то, чтобы опыт военнослужащих, на подготовку которых государство потратило время и ресурсы, можно было использовать на протяжении более длительного срока.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.