Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На весенней сессии 2019 года в Милли Меджлисе обсудят законопроект "О репродуктивном здоровье".

Об этом Report сказал зампред комитета здравоохранения парламента Муса Гулиев.

Он сообщил, что проект полностью готов, в скором времени будет обсужден: "Скорее всего, будет принят на весенней сессии этого года".

Отметим, что после принятия закона в Азербайджане будет запрещено планировать пол ребенка. В проекте отмечается, что за исключением случаев перехода наследственных заболеваний, когда болезнь сцеплена с полом, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планировать пол ребенка не разрешается.

Кроме того, хранение и использование репродуктивных клеток в коммерческих целях, использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных и промышленных целях, а также хранение и использование без разрешения пациента удаленных во время хирургического вмешательства половых желез (их частей) будет создавать ответственность.