В Милли Меджлисе обсудят отчет Счетной палаты
Милли Меджлис
- 10 апреля, 2026
- 11:36
Отчет Счетной палаты за 2025 год поступил в Милли Меджлис.
Как сообщает Report, документ будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, которое состоится 13 апреля.
12:24
Токаев: Выборы в Курултай Казахстана пройдут в августеВ регионе
12:23
Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%Финансы
12:18
Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктурыИнфраструктура
12:14
В порту Антверпена произошел разлив нефтиДругие страны
12:13
Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреляНаука и образование
12:11
В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилияСоциальная защита
12:07
Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасностиДругие страны
12:06
Фото
Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
12:03